Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой рефинансирования

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2018, 19:34Общество
Пензенцы, занявшие деньги на покупку жилья и недовольные условиями кредита, могут не только облегчить свое долговое бремя, но и стать клиентами крупнейшего банка страны. Причем надолго и по достаточно выгодным на сегодня условиям.
Более 4000 ипотечных кредитов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей с начала 2018 года выдано пензенским отделением Сбербанка. Высокий спрос на предложение от крупнейшего банка страны вполне объясним.
«За девять месяцев 2018 года , если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, спрос на ипотеку возрос почти в полтора раза. Мы выдали 4700 ипотечных кредитов, то есть практически около 5000 семей воспользовались ипотекой в Сбербанке», - сказала управляющая пензенским отделением ПАО «Сбербанка» Марина Дементьева.
Широкий спектр ипотечных программ позволяет подобрать для каждого клиента Сбербанка наиболее выгодные и удобные условия приобретения недвижимости, которые позволяют экономить не только деньги, но и время. К тому же действует новый кредитный продукт - рефинансирование. С его помощью можно погасить до пяти займов из разных банков.
«Вместе с ипотекой клиент может рефинансировать до пяти других видов кредитов, у него может быть потребительский кредит, кредитная карта, автомобильный кредит, автокредит и все эти кредиты он может связать в один и провести рефинансирование. Немаловажный момент, если человеку позволяет его платежеспособность, он может взять при рефинансировании дополнительно «живых» денег в нашем банке. Сумма, правда, ограничена до одного миллиона рублей», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Данилкин.
Рефинансирование в Сбербанке позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, снизить финансовую нагрузку в виде ежемесячного платежа и значительно упросить себе погашение задолженности. А во-вторых, - провести саму процедуру достаточно быстро и просто.
«Если это участник зарплатного проекта, то карта Сбербанка, на которую он получает зарплату. Если клиент не получает зарплату на карту Сбербанка, то предоставляется карта по форме 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, плюс паспорт. При этом одобрение действует три месяца, в этот период клиент оформляет документы по рефинансируемому кредиту», - пояснила начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Пензенского отделения ПАО «Сбербанк» Анна Егорова.
Погашение рефинансированного кредита происходит равными частями в течение всего срока действия договора. При этом Сбербанком предусмотрена возможность частичного или полного досрочного погашения задолженности.
03 октября 2018, 20:23В Пензе школьникам и студентам устроили литературный квест
03 октября 2018, 20:05В Пензу приехал детский оркестр из Тамбова
03 октября 2018, 19:59В пензенском зоопарке открылась ветеринарная клиника
03 октября 2018, 19:50В Кузнецке начали отмечать 100-летие комсомола
03 октября 2018, 19:34Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой рефинансирования
03 октября 2018, 19:22В школы Пензенской области выезжает передвижной планетарий
03 октября 2018, 19:14Пензенские производители довольны урожаем
03 октября 2018, 17:49В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста