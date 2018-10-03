Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой рефинансирования

Пензенцы, занявшие деньги на покупку жилья и недовольные условиями кредита, могут не только облегчить свое долговое бремя, но и стать клиентами крупнейшего банка страны. Причем надолго и по достаточно выгодным на сегодня условиям.

Более 4000 ипотечных кредитов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей с начала 2018 года выдано пензенским отделением Сбербанка. Высокий спрос на предложение от крупнейшего банка страны вполне объясним.

«За девять месяцев 2018 года , если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, спрос на ипотеку возрос почти в полтора раза. Мы выдали 4700 ипотечных кредитов, то есть практически около 5000 семей воспользовались ипотекой в Сбербанке», - сказала управляющая пензенским отделением ПАО «Сбербанка» Марина Дементьева.

Широкий спектр ипотечных программ позволяет подобрать для каждого клиента Сбербанка наиболее выгодные и удобные условия приобретения недвижимости, которые позволяют экономить не только деньги, но и время. К тому же действует новый кредитный продукт - рефинансирование. С его помощью можно погасить до пяти займов из разных банков.



«Вместе с ипотекой клиент может рефинансировать до пяти других видов кредитов, у него может быть потребительский кредит, кредитная карта, автомобильный кредит, автокредит и все эти кредиты он может связать в один и провести рефинансирование. Немаловажный момент, если человеку позволяет его платежеспособность, он может взять при рефинансировании дополнительно «живых» денег в нашем банке. Сумма, правда, ограничена до одного миллиона рублей», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Данилкин.

Рефинансирование в Сбербанке позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, снизить финансовую нагрузку в виде ежемесячного платежа и значительно упросить себе погашение задолженности. А во-вторых, - провести саму процедуру достаточно быстро и просто.



«Если это участник зарплатного проекта, то карта Сбербанка, на которую он получает зарплату. Если клиент не получает зарплату на карту Сбербанка, то предоставляется карта по форме 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, плюс паспорт. При этом одобрение действует три месяца, в этот период клиент оформляет документы по рефинансируемому кредиту», - пояснила начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Пензенского отделения ПАО «Сбербанк» Анна Егорова.

Погашение рефинансированного кредита происходит равными частями в течение всего срока действия договора. При этом Сбербанком предусмотрена возможность частичного или полного досрочного погашения задолженности.