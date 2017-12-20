20 декабря 2017, 14:37Бизнес Китайская делегация из Цзянси посетит Пензенскую область Первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев рассказал о сотрудничестве региона с КНР.

Итоги работы по данному направлению были озвучены в ходе совещания российской части совместной рабочей группы регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР в формате видеоконференцсвязи.

«На территории региона успешно реализуется проект по созданию российско-китайского сельскохозяйственного парка. Инвестиционный проект предусматривает выращивание кукурузы, сои, овощей, а также создание птицеводческого комплекса. В этом году компанией ООО «Ваньнян» засеяно 1200 гектаров кукурузы», – сообщил Андрей Кулинцев.

Совместно с компанией «Asia Communication Alliance» (провинция Сычуань) реализуется проект по организации экспортных поставок продукции пензенских товаропроизводителей в Китай. В июне правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с этой компанией.

«Также рассматривается возможность участия в новом российско-китайском проекте по организации перевозок продуктов питания российского производства скоростным контейнерным поездом «Новый Шелковый Путь» со станции Безымянка Куйбышевской железной дороги до станции Чунцин в Китае», – рассказал первый заместитель председателя правительства.

Пензенская область активно сотрудничает с регионами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР и в образовательной сфере. Реализуется программа двойных дипломов бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») с Гананьским педагогическим университетом, а также программа бакалавриата по направлению «Лингвистика» (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») с Хунаньским институтом иностранных языков, сообщает пресс-центр облправительства.

С 21 по 23 декабря делегация провинции Цзянси планирует посетить Пензенскую область для обсуждения сотрудничества в экономической, медицинской и гуманитарной сферах.

«Китай сегодня является одним из стратегически важных партнеров Пензенской области, поэтому в ближайшей перспективе мы будем активно развивать международное взаимодействие, создавая новые горизонты для эффективного развития наших стран», – подвел итог Андрей Кулинцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнес

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/57777/

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