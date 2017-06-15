Китайцы намерены построить в Пензенской области сельхозкомплекс

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15 июня 2017, 16:05Экономика
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с представителями компании Джунэнда в ходе визита в КНР в четверг, 15 июня.
Стороны подтвердили намерения по строительству на территории индустриального парка «Отвель» заводов по производству растительного масла, муки, крахмала, сушильного комплекса, зернохранилища, овощехранилища и других объектов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Генеральный директор китайской компании Хо Юй подчеркнул, что существенную роль в принятии решения сыграла поддержка власти, сообщает пресс-центр областного правительства.
«По результатам первого этапа работы мы получили хорошие результаты и намерены взять в аренду новые земли, чтобы к 2019 году общая возделываемая площадь составила 60 тысяч гектаров», – сообщил он.
«В настоящее время экономические отношения между Китаем и Россией эффективно развиваются. Это позиция наших глав государств, и мы видим большую взаимную выгоду в этом. Для наших граждан создаются рабочие места, предприятие успешно работает, в бюджет поступают налоги», – сказал Иван Белозерцев.
Ожидается, что на новом предприятии будут трудоустроены не менее 270 человек. Общий объем инвестиций на срок до 2019 года составит порядка 18 млрд рублей.
Напомним, пекинская электротехническая компания «Джунэнда» в Пензенской области уже реализует ряд проектов: строительство комплекса по производству грибов, ввод в оборот залежных земель сельскохозяйственного назначения в Городищенском и Никольском районах.
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