13 декабря 2017, 10:13Общество Китай, Индия и Япония увеличили прямые инвестиции в Россию Три азиатских государства увеличили накопленные прямые инвестиции в Россию на 25% — до $32,4 млрд — в текущем году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные доклада Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). Как отмечается в документе, показатель вырос благодаря проектам в сфере ТЭКа.

Также в исследовании говорится о том, что существенный рост других капиталовложений в России и другие страны ЕАЭС ожидается в 2018 году. Объем увеличится благодаря подписанию ряда соглашений между российскими нефтегазовыми компаниями и их китайскими партнерами. Большую роль сыграет и повышенный интерес Азии к экономике стран Евразийского региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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