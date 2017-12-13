Китай, Индия и Япония увеличили прямые инвестиции в Россию

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13 декабря 2017, 10:13Общество
Три азиатских государства увеличили накопленные прямые инвестиции в Россию на 25% — до $32,4 млрд — в текущем году.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные доклада Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР). Как отмечается в документе, показатель вырос благодаря проектам в сфере ТЭКа.
Также в исследовании говорится о том, что существенный рост других капиталовложений в России и другие страны ЕАЭС ожидается в 2018 году. Объем увеличится благодаря подписанию ряда соглашений между российскими нефтегазовыми компаниями и их китайскими партнерами. Большую роль сыграет и повышенный интерес Азии к экономике стран Евразийского региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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