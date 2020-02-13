«Кирпичи падают на голову». Пензячка рассказала о разрушающемся доме

13 февраля 2020, 14:03Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети об ужасном состоянии дома №74 по улице Володарского.
Пост с фотографиями появился в группе соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что больше всего разрушается подъезд.
«Кирпичи падают прямо под ноги, на голову, как получится... К себе домой жители проходят мелкими перебежками», - пояснила пензячка.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге»на сайте «Пенза-Пресс». По каждому вопросу ведомства в течение семи дней пришлют ответ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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