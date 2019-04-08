Кирпич на капоте. Пензенцу неизвестные изуродовали машину

Пензенскому автолюбителю неизвестные изуродовали машину. Об этом он рассказал в Сети.

Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что над его машиной, которая была припаркована возле его же сарая в Маньчжурии, поиздевались неизвестные.

В ночь на 6 апреля они разбили боковые зеркала, стекло, помяли капот и порезали колеса.

Пользователи в комментариях посоветовали автолюбителю обратиться в полицию. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».