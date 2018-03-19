Кикбоксер-любитель из Пензы взял «серебро» на чемпионате Поволжья

Пензенский юрист стал вице-чемпионом Поволжья по кикбоксингу. Максим Зотов - спортсмен-любитель, который в 33 года решил всерьез заняться единоборствами. Для того, чтобы завоевать первый титул, он даже переехал в другой город полгода назад. Результат не заставил себя долго ждать, Максим занял второе место на чемпионате Приволжского федерального округа.

Быстрые боковые и прямые удары по корпусу, в бедро, затем в голову. Именно эту комбинацию Максим Зотов использовал против своего соперника в конце финальной битвы чемпионата Поволжья по кикбоксингу. Бой дался нелегко, взять заветное «золото» так и не удалось. Правда, завоевать и серебряную медаль для любого пензенского спортсмена значит сорвать большой куш. Окружные соревнования в России - это высокий уровень. В этот раз турнир проходил в Тольятти. За победу боролись 450 спортсменов из 11 регионов Поволжья. Его главным и последним противником стал спортсмен из Саратова.

«Это мой одноклубник, мы вместе занимаемся, он очень сильный боец, серьезный соперник, бьющий с рук. Боксировал за титул чемпиона России среди профессионалов, не обидно было проиграть», - рассказал он.

Максим Зотов - не профессиональный спортсмен. Работает юристом, а боксирует на ринге девять лет. Однако он настолько полюбил этот вид спорта, что в 2017 году переехал из Пензы в Саратов, заниматься в одном из лучших в стране профессиональных клубов. Для него «серебро» турнира, прошедшего в Тольятти, стало самой важной наградой. В родной город все же приезжает часто и всегда обязательно встречается со своим наставником, который и сейчас тренирует пензенских кикбоксеров.

«В Пензенской области тоже есть ребята довольно высокого уровня в разных направлениях. Я недавно тоже вернулся с первенства Саратова, у меня один подросток, 14-летний Игорь Венчковский, тоже стал серебряным призером, уступил немного по очкам чемпиону Башкирии», - сказал наставник Максима Зотова, тренер-преподаватель по кикбоксингу Александр Доманин.

Теперь Максим Зотов готовится к чемпионату России. Он пройдет в Томске в середине мая (0+). Спортсмен тренируется каждый день и надеется на новые победы. В Пензе, кстати, тоже в скором времени состоится турнир по кикбоксингу. В апреле планируют провести первенство Пензенской области (0+).