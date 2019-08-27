Казаков: Творчество - один из верных способов борьбы с вредными привычками

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27 августа 2019, 13:02Культура
В пензенском драматическом театре в рамках акции «Сурский край - без наркотиков!» (0+) прошла встреча со школьниками.
Для ребят организовали экскурсию по театру и провели беседу, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.
Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков подчеркнул, что творчество — это один из самых верных способов борьбы с вредными привычками, в том числе - с наркотической зависимостью.
Напомним, с 12 августа по 9 сентября в регионе проходит акция «Сурский край — без наркотиков!» (0+). Информацию о фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков и организации притонов, а также места расположения надписей с рекламой запрещенных веществ можно сообщить по телефонам: 59−10−10, 523−523 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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