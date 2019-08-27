Казаков: Творчество - один из верных способов борьбы с вредными привычками

В пензенском драматическом театре в рамках акции «Сурский край - без наркотиков!» (0+) прошла встреча со школьниками.

Для ребят организовали экскурсию по театру и провели беседу, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков подчеркнул, что творчество — это один из самых верных способов борьбы с вредными привычками, в том числе - с наркотической зависимостью.

Напомним, с 12 августа по 9 сентября в регионе проходит акция «Сурский край — без наркотиков!» (0+). Информацию о фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков и организации притонов, а также места расположения надписей с рекламой запрещенных веществ можно сообщить по телефонам: 59−10−10, 523−523 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».