«Кавказская пленница». Пензенца осудили за похищение по древнему обычаю

Вместо свадьбы - тюремный срок. В Краснодаре суд вынес приговор неудачливым похитителям невесты. Инициатор кражи, уроженец Пензенской области, решил пропустить конфетно-букетный период и перейти сразу к решительным действиям, только девушка не оценила такой порыв.

Трое кавказцев и строптивая красавица. Похитить, чтобы выдать замуж. Сценарий известного и всеми любимого фильма (12+) Леонида Гайдая повторился в наши дни. Однако комедии не получилось. На просторах всемирной паутины 28-летний пензенец познакомился с 31-летней девушкой из Краснодара.

Приехав к ней в город в январе 2018 года, молодой человек назначил свидание. Вроде ничего необычного и первая встреча могла бы стать началом красивого романа, но мужчина, вспомнив о старинном кавказском обычае похищения невесты, не стал спрашивать согласия девушки. Осуществить задуманное ему помогли двое его приятелей.

«Увидев женщину на улице, двое похитителей схватили ее и усадили на заднее сиденье автомобиля, за рулем которого находился их сообщник, после чего поехали в сторону улицы Аверкиева. Между тем потерпевшая стала оказывать сопротивление и звать на помощь. По пути следования на улице Красных Партизан автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции, которые освободили потерпевшую», - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Злоумышленники не признали своей вины и пояснили: традиция такая - чтобы жениться, нужно сначала украсть девушку. И действительно, такой обычай существует, только в наши дни он приобрел более цивилизованный вид: для душевного спокойствия, с потенциальной невестой договариваются заранее, а к самому событию основательно готовятся.

Так называемая невеста не оценила поступок воздыхателя и дала показания. Суд поддержал девушку. Похитители получили наказание от шести лет двух месяцев до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.