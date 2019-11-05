Картину школьницы из Нижнего Ломова вывесили в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее открылась выставка работ молодых художников со всей России (0+). Экспозиция - это итог благотворительно-образовательного проекта «Поколение М», который уже третий год Третьяковка и компания МТС реализуют совместно. Он не только помогает талантливым ребятам получить онлайн-обучение от профессиональных художников, но и дает возможность тяжелобольным детям пройти необходимое дорогостоящее лечение. Первым выставочным проектом в 2018 году стала экспозиция «Авангардист Поколения М». На этот раз в экспозицию собрали пейзажные работы юных дарований, вдохновленных творчеством Василия Поленова. В их числе оказалась и картина, написанная школьницей из Нижнего Ломова.

Его пейзажи реалистичны и исполнены гармонии. Василий Поленов, один из самых ярких художников второй половины XIX века, стал вдохновителем для участников благотворительно-образовательного проекта «Поколение М» от компании МТС и Третьяковской галереи.

В течение учебного года дети со всей России от 11 до 18 лет бесплатно учились у педагогов музея и создавали свои пейзажи для участия в творческом соревновании. Из тысяч картин эксперты выбрали 19 лучших. В их числе - пастельный пейзаж 16-летней школьницы из Нижнего Ломова Дарьи Пчелинцевой.

«Узнала о проекте через социальные сети. Была подписана на одну художницу, она выставила фото, и было написано, что начинается новый сезон, тема проекта - пейзаж. Я решила попробовать свои силы», - рассказала она.

«Поколение М» включает в себя больше десяти творческих направлений. Изобразительное искусство - одно из самых популярных. У проекта разнообразная география, победителями стали подростки из 16 населенных пунктов от Москвы до русской глубинки. Главная изюминка проекта - сделать обучение доступным.

«У нас многолетнее сотрудничество с Третьяковской галерей в рамках благотворительно-образовательного проекта «Поколение М» в части изобразительного искусства, где педагоги музея формируют для детей бесплатные онлайн-курсы, благодаря которым они могут развивать свои творческие навыки», - сказал президент МТС Алексей Корня.

Важная составляющая проекта - благотворительность. Все работы участников «Поколения М» загружаются на сайт проекта. За каждый отклик на картину начисляются баллы. В конце года компания МТС конвертирует их в реальные деньги по курсу один к одному и направляет на лечение тяжелобольных детей.

«Таким образом, ребята сгенерировали 18 миллионов баллов. Компания МТС направила их на 57 детских операций», - рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

Насладиться творчеством юных дарований со всей России желающие смогут в Новой Третьяковке рядом с выставочным залом, где собраны работы Василия Поленова. Экспозиция «Поколение М» будет работать до конца ноября.