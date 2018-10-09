Картину из пензенской галереи покажут в Третьяковке

«Казбек», «Радуга» и «Море» покоряют Москву. Три картины из постоянной экспозиции пензенской картинной галереи включили в выставку, посвященную творчеству Архипа Куинджи (6+), которая с ажиотажем открылась в Третьяковской галерее.

Небольшой крымский этюд Архипа Куинджи долгое время хранился в запасниках пензенской картинной галереи. Сейчас для него готовят подходящее обрамление, чтобы он в одиночку и временно представлял творчество именитого художника. В свое время он тоже участвовал в выставке, гремевшей на всю Россию.

«На обороте картины есть очень интересная наклейка, которая рассказывает о том, что именно этот крымский этюдик экпонировался на выставке, которая называлась «Пейзаж в русской жизни» XIX-начала XX века», - рассказала главный хранитель фондов пензенской областной картинной галереи им. Савицкого Надежда Тархова.

Дата создания работы - неизвестна, в Пензу она попала только 1968 году. А вот три пейзажа, выставленные сейчас в Третьяковской галерее, подарили пензенской еще в 1913 году, через три года после смерти художника. На одной из них - гора Казбек в необычном розоватом свете, на другой - поле и радуга, и третья - морской пейзаж. В обоих случаях специалисты отмечают удивительную игру света. Их привычное место в постоянной экспозиции сейчас занимают работы кисти других авторов. В длительное столичное путешествие жемчужины пензенской коллекции отправились на спецтранспорте, где строго соблюдены условия климат-контроля и безопасности.

«Нам очень важно показать фонды пензенской картинной галереи», - отметил директор областной картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Картины пензенской картинной галереи можно было увидеть и на других больших выставках уже других художников в Эрмитаже, музее современного искусства, в русском и пушкинском музеях. В Пензу «Казбек», «Радуга» и «Море» вернутся в марте следующего года.