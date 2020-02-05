Карим Кузахметов рассказал, где продолжит свою трудовую деятельность

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов на этой неделе покинет свой пост. Бизнес-омбудсмен написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Он успешно защищал права пензенских предпринимателей почти семь лет. О сложении полномочий бизнес-омбудсмена Карим Кузахметов говорит не без доли грусти. За это время проделана гигантская работа, но главное - выстроена работа института: практически любой вопрос предпринимателей в диалоге с властью удавалось решить в положительную сторону. Теперь настало время для нового вызова.

«Скорее всего, моя трудовая деятельность продолжится в Москве. Я точно буду связан с бизнесом и взаимоотношением с органами власти. Фактически я, конечно, мог бы продолжать свою деятельность, но, живя на два города, достаточно тяжело показывать какой-то серьезный результат. Тот, который ждут от меня предприниматели, в первую очередь», - сказал Карим Кузахметов.

Вопрос о его досрочном сложении полномочий обсудили на совместном заседании профильных комитетов областного ЗакСобра. Депутаты отметили, что жаль терять таких профессионалов, но другого выхода нет. Председатель парламента Валерий Лидин предложил на предстоящей сессии наградить омбудсмена почетной грамотой. В этот же день по заявлению Кузахметова примут окончательное решение.

«Хочу отметить, что Карим Фаридович выполнял свои обязанности очень профессионально и добросовестно. Он отвественно подходил к каждому вопросу, имел свою позицию, умело ее отстаивал и всегда аргументировано объяснял предложения, которые мы вместе с депутатским корпусом рассматривали и принимали», - отметил Валерий Лидин.

Пока неясно, кто будет новым защитником прав предпринимателей, конкретных фамилий не называют. Процедура выбора омбудсмена - многоуровневая. Представленная кандидатура должна быть утверждена бизнес-сообществом и пройти согласование на федеральном и региональном уровнях. Известно, что нового уполномоченного представят на сессии областного парламента в середине марта.