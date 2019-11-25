Карелин отметил успехи Пензенской области в развитии детского спорта

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25 ноября 2019, 19:38Спорт
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил успехи нашей области в развитии детского спорта и подчеркнул, что победа пензенского учителя физкультуры Дамира Акчурина в конкурсе на лучшего дворового тренера - закономерный результат работы правительства региона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Экспресс» на 19-м съезде партии «Единая Россия».
«Очевидно, что в вашей области есть все возможности для занятия спортом. Хочу отметить, что у вас сложилась уникальная история, связанная с кузнецкой школой борьбы, где крепкий сплав коллектива и молодых ребята. Наставничество от учителя, от старшего товарища, оно работает», - сказал Александр Карелин.
Напомним, физрук из Пензы Дамир Акчурин получил награду именно из рук прославленного спортсмена. «Детский тренер» - это часть федерального проекта «Детский спорт», который реализуется в Пензенской области десять лет.
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