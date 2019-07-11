«Караван» организовал для пензенцев клубничный квест

Теперь пензенцы могут наслаждаться клубникой вплоть до осени, благодаря сети магазинов «Караван». Новый сорт выращивают в Мокшанском районе. Первый урожай попробовали участники одного из лингвистических лагерей.

Собранная с полей в Мокшанском районе, клубника стала главным десертом на столе у участников летнего квеста лингвистической школы. Несколько десятков ребят объединились в команды, чтобы попробовать свои силы в необычных конкурсах: чтении стихов, ягодной ловле и даже кулинарном батле.

«Клубника очень вкусная, я ее попробовал, когда были конкурсы. Она сияла и была сочная», - сказал участник квеста Захар Голищев.

Ребята не только угощались ягодой, но и приготовили из нее несколько десертов. Клубника в йогурте и с апельсином пришлась по вкусу каждому. Кстати, попробовать сделать такой же десерт сможет любой желающий: клубнику можно приобрести в сети магазинов «Караван» вплоть до осени.

«Это специально посаженный новый сорт, ремонтантный [продлевает сезон сбора урожая]. Он начинает плодоносить через 45 дней, и мы будем им радовать наших дорогих покупателей еще долгое время в течение августа», - рассказала директор по маркетингу и рекламе сети магазинов «Караван» Евгения Бурлюкина.

В завершении квеста всем участникам подарили ягоду. Организаторы отмечают, что они в ближайшее время еще раз проведут подобный вкусный квест.