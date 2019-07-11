Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 июля 2019, 19:16Общество
Теперь пензенцы могут наслаждаться клубникой вплоть до осени, благодаря сети магазинов «Караван». Новый сорт выращивают в Мокшанском районе. Первый урожай попробовали участники одного из лингвистических лагерей.
Собранная с полей в Мокшанском районе, клубника стала главным десертом на столе у участников летнего квеста лингвистической школы. Несколько десятков ребят объединились в команды, чтобы попробовать свои силы в необычных конкурсах: чтении стихов, ягодной ловле и даже кулинарном батле.
«Клубника очень вкусная, я ее попробовал, когда были конкурсы. Она сияла и была сочная», - сказал участник квеста Захар Голищев.
Ребята не только угощались ягодой, но и приготовили из нее несколько десертов. Клубника в йогурте и с апельсином пришлась по вкусу каждому. Кстати, попробовать сделать такой же десерт сможет любой желающий: клубнику можно приобрести в сети магазинов «Караван» вплоть до осени.
«Это специально посаженный новый сорт, ремонтантный [продлевает сезон сбора урожая]. Он начинает плодоносить через 45 дней, и мы будем им радовать наших дорогих покупателей еще долгое время в течение августа», - рассказала директор по маркетингу и рекламе сети магазинов «Караван» Евгения Бурлюкина.
В завершении квеста всем участникам подарили ягоду. Организаторы отмечают, что они в ближайшее время еще раз проведут подобный вкусный квест.
11 июля 2019, 19:28Жителям Нечаевки помогут восстановить водоснабжение
11 июля 2019, 19:23В Пензенской области восстановят 14 объектов культуры
11 июля 2019, 19:16«Караван» организовал для пензенцев клубничный квест
11 июля 2019, 19:09Из Лопаток спасли собаку с воспаленным горлом
11 июля 2019, 17:58На Западной поляне маршрутка прижала легковушку. ВИДЕО
11 июля 2019, 17:39В Пензе белого медведя приучают чистить зубы. ФОТО
11 июля 2019, 17:08Тащил по дороге. Колышлейца будут судить за расправу над полицейским
11 июля 2019, 16:38Пензенцам выставляли двойные счета за вывоз мусора