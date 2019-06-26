Капремонт лицея №21 Кузнецка планируют завершить к середине августа

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26 июня 2019, 19:42Образование
Этим летом некоторые образовательные учреждения города Кузнецка Пензенской области превратятся в стройплощадки. В учреждениях заменят кровлю, отремонтируют санузлы и проведут косметический ремонт кабинетов. Финансирование работ ведется за счет регионального и муниципального бюджетов.
Части здания, в котором сейчас располагается лицей №21, уже более 100 лет. Полвека назад к образовательному учреждению сделали пристройки. Они находятся под общей крышей, которая заметно обветшала.
«В 2019 году в зимний период были протечки. Поэтому мы возлагаем очень большие надежды на ремонт, чтобы предотвратить их в учебных кабинетах и коридорах. В планах - замена кровли, обновление санитарных комнат и отделка второго этажа. В настоящее время ремонт крыши выполнен на 30%», - сказала директор лицея №21 Кузнецка Ирина Рузанова.
Замена кровли ведется на средства региональной программы. Для проведения капитального ремонта в лицее выделено более четырех миллионов рублей. К работам приступили сразу же после окончания учебного года. Сейчас специалисты разбирают старую крышу. Внутри здания возводят кирпичные перегородки в туалетах на первом и втором этажах. К середине августа работы должны быть завершены. Капитальный ремонт пройдет еще в ряде образовательных учреждений города.
«За муниципальные средства будет отремонтирована гимназия №9, потолок и чердачные перекрытия. Кроме этого, школа №15 подготовила проектно-сметную документацию на обновление здания, там есть некоторые проблемы. В двух детских садах будет частично ремонтироваться кровля», - рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
По ее словам, к лицею №21 вскоре может добавиться еще одно образовательное учреждение. Средства на его ремонт планируют получить по одной из региональных программ.
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