Капралов: В области созданы беспрецедентные формы поддержки бизнеса

На что имеет право претендовать обладатель статуса субъекта малого и среднего предпринимательства? Какие существуют реальные формы государственной поддержки для развития бизнеса? Какая помощь оказывается в построении своего дела? Ответ на эти и другие вопросы искали эксперты. Все они собрались на телеканале «Экспресс» для съемок программы «Первая студия» (16+). На этот раз темой ток-шоу стала «Пензенская область - территория успешного развития бизнеса».

В настоящее время в регионе насчитывается более 46 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В данной сфере работает более 133 тысяч человек. Это около 20% от всех трудоустроенных людей в области. А если говорить об экономике вообще, то малый и средний бизнес сейчас обеспечивает более 30% в валовом региональном продукте. Но можно ли с уверенностью сказать, что Пензенская область - территория успешного развития бизнеса? По мнению министра экономики региона Сергея Капралова, который стал гостем программы «Первая студия», в области созданы беспрецендентые формы поддержки предпринимательства.

«Это общероссийские стандарты, но регионы самостоятельно реализуют их на своей территории. И, если говорить о Пензенской области, то, наверно, здесь больше институтов развития и форм поддержки бизнеса, чем в других регионах по России», - отметил Сергей Капралов.

В 2019 году на работу местных центров поддержки экспорта, кластерного развития и предпринимательства будет выделено более 350 миллионов рублей. В последней структуре начинающим бизнесменам помогают делать первые шаги, помогая получить статус предпринимателя и оформлением бизнес-плана.

«Все рассказываем, показываем, говорим, сколько по времени занимает регистрация, куда обращаться. Совет - дороже денег, а консультации у нас бесплатные. Причем мы проводим мероприятия различного характера, по несколько в неделю», - рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Фонд «Поручитель» получит в 2019 году около 200 миллионов рублей. Данная гарантийная микрокредитная компания работает в Пензенской области больше десяти лет. Предприниматели обращаются туда в случае, если им необходим надежный поручитель для банка, выдающего кредит, или непосредственно за микрокредитом.

«За десять лет, благодаря гарантиям фонда, кредиты в банках получили более 500 предпринимателей. Было выдано поручительств на 2,7 миллиардов рублей, а также привлечено кредитных средств на сумму более семи миллиардов рублей», - рассказал директор фонда «Поручитель» Сергей Песков.

Также во все районах региона вопросы бизнеса можно решать в режиме «одного окна». В рамках федерального проекта по всей стране многофункциональные центры выделяют отдельные окна и специалистов для обслуживания индивидуальных предпринимателей. Сами пензенские предприниматели говорят, что в регионе существует и появляется множество различных преференций.

«Недавно узнал, что «Российский экспортный центр» оказывает меры поддержки не только на региональном, но и на федеральном уровне. Мы может открывать торговые дома, часть из этого субсидируется, и практически бесплатно выступать на выставках», - сказал бизнесмен Николай Кузяков.

Можно говорить о том, что предпринимателям в Пензенской области открыта дорога в большой бизнес и обеспечены условия для успешного роста даже самого небольшого дела.