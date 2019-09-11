Капоты – всмятку. На ул. Пушкина разбились две легковушки

В Пензе на улице Пушкина утром 11 сентября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографии и видеозапись с места происшествия. Он уточнил, что машины столкнулись примерно в 10:00.

Судя по фото, участниками аварии стали две «четырнадцатые». У обеих машин – сильно разбиты капоты. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».