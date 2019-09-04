Капоты – всмятку. На ул. Карпинского жестко столкнулись две легковушки

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04 сентября 2019, 13:43Происшествия
В Пензе на улице Карпинского произошла серьезная авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12:40.
Судя по фото, столкновение было лобовым. У обеих легковушек сильно разбиты капоты и лопнули лобовые стекла.
Пользователи в комментариях предположили, что водитель BMW уснул, потому что, по их словам, именно он врезался в другую легковушку.
«Там просто ужас», - написала в комментариях пользователь Юлия.
О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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