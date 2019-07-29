Капот – всмятку. В Южной поляне столкнулись две легковушки

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29 июля 2019, 14:36Происшествия
В Пензе в микрорайоне Южная поляна днем 29 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидцы опубликовали фотографии в группах «Сова Пенза авто» и «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор одного из постов пояснил, что машины столкнулись на перекрестке улиц Калинина и Свердлова примерно в 11.25.
Судя по фото, у «семерки» - разбиты стекла, сильно помят капот, а у Toyota – правое крыло и дверь. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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