Капот – всмятку. В Южной поляне столкнулись две легковушки

В Пензе в микрорайоне Южная поляна днем 29 июля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фотографии в группах «Сова Пенза авто» и «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор одного из постов пояснил, что машины столкнулись на перекрестке улиц Калинина и Свердлова примерно в 11.25.

Судя по фото, у «семерки» - разбиты стекла, сильно помят капот, а у Toyota – правое крыло и дверь. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».