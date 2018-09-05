Капитаном пензенского «Дизеля» стал Александр Тарасов

Пензенский «Дизель» завершает подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги. Первый матч подопечные Алексея Ваулина проведут 6 сентября (0+). За день до матча «желто-синие» провели открытую тренировку. Также стало известно имя нового капитана команды.

Нападающий Александр Тарасов в Пензе играет уже давно. После нескольких лет, проведенных в молодежке, в 2012 году он дебютировал за главную команду региона. За его плечами - уже более 200 матчей за «Дизель» в рамках чемпионата ВХЛ. В это межсезонье Алексей Ваулин неоднократно доверял ему капитанскую повязку. Александр с этой ролью справился, поэтому тренерский штаб принял решение назначить его капитаном команды на весь сезон.

«Готов морально. Уже не первый год в команде, поэтому знаю все сложности, подводные камни. У меня будут хорошие помощники - Думбадзе и Зюзякин. Вместе обязательно справимся», - сказал Александр Тарасов.

В преддверии нового сезона состав «Дизеля» претерпел серьезные изменения. Команду пополнили как опытные игроки, имеющие опыт выступления в КХЛ, так и молодые хоккеисты, которые до этого играли за «Дизелист». Вместе с бывшими игроками молодежки на повышение пошел и их тренер Алексей Ваулин. Задача команды на этот сезон - попасть в плей-офф.

«Что касается предсезонной подготовки, то мы провели 11 игр. Сделали для себя некоторые выводы. Есть проблемы, которые мы до сих пор исправляем, а так, в целом, кажется, что формируется коллектив, способный выполнять поставленные задачи», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

«Уже работал с этим тренерским штабом. Все было отлично, они всегда в рабочем режиме, на каждый матч - только за победой. Будем делать все, что от нас зависит», - сказал нападающий ХК «Дизель» Давид Думбадзе.

Новый сезон подопечные Алексея Ваулина откроют 6 сентября. В первом матче «Дизель» на своем льду будет принимать «Горняк» из города Учалы. Начало матча - в 19.00.