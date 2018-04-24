Канал «ТВ-Пенза» ждет реорганизация

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24 апреля 2018, 14:34Общество
Телеканал «ТВ-Пенза» обратился за помощью к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
«Утром 24 апреля главный редактор телеканала «ТВ-Пенза» Марина Анфалова, была на приеме у губернатора Ивана Белозерцева. Участие в разговоре также принимал глава администрации города Виктор Кувайцев. Речь шла о дальнейшей судьбе телеканала.
Иван Белозерцев заверил, что канал Пензенской области нужен, вопрос о судьбе коллектива находится на его личном контроле, и в ближайшем будущем телеканал ждет реорганизация, которая пойдет ему только на пользу.
Коллектив телеканала выражает благодарность губернатору Ивану Белозерцеву за проявленное внимание и заботу», - сказано в обращении на сайте «ТВ-Пенза».
Напомним, журналисты городского муниципального канала «ТВ-Пенза» выступили с открытым обращением на своем сайте. Они сообщали о том, что дальнейшая судьба канала неизвестна, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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