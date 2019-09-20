Камешкирский убийца до смерти забил брата поленом - СКР

В Камешкирском районе Пензенской области погиб 59-летний мужчина. В его смерти обвиняют младшего брата.

По данным следствия, вечером 22 июля 51-летний мужчина был дома. Примерно в 21:00 в жилище пришел пьяный старший брат и начал оскорблять его. Родственники поссорились, разозлившись, камешкирец схватил полено и избил им гостя. После этого сельчанин помог потерпевшему дойти до кровати и уложил его спать.

Рано утром мужчина попытался разбудить брата, но тот уже не подавал признаков жизни. Сельчанин попросил соседей вызвать скорую помощь, не рассказав при этом, что произошло.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 59-летнего потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчину заключили под стражу. Во время следствия выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».