Камешкирский убийца до смерти забил брата поленом - СКР

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2019, 10:02Криминал
В Камешкирском районе Пензенской области погиб 59-летний мужчина. В его смерти обвиняют младшего брата.
По данным следствия, вечером 22 июля 51-летний мужчина был дома. Примерно в 21:00 в жилище пришел пьяный старший брат и начал оскорблять его. Родственники поссорились, разозлившись, камешкирец схватил полено и избил им гостя. После этого сельчанин помог потерпевшему дойти до кровати и уложил его спать.
Рано утром мужчина попытался разбудить брата, но тот уже не подавал признаков жизни. Сельчанин попросил соседей вызвать скорую помощь, не рассказав при этом, что произошло.
«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 59-летнего потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчину заключили под стражу. Во время следствия выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2019, 18:11В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон
20 сентября 2019, 17:59В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров
20 сентября 2019, 17:37В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»
20 сентября 2019, 17:06Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее
20 сентября 2019, 16:36Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура
20 сентября 2019, 16:04«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы
20 сентября 2019, 15:34В Заре пройдут соревнования по картингу
20 сентября 2019, 15:04Пензенец подарил городу арт-объект