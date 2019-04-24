Камешкирец ответит в суде за пьяное ДТП

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24 апреля 2019, 15:34Криминал
29-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области обвиняют в совершении ДТП.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте мужчина выпивал в компании друзей. У приятелей закончился алкоголь, и сельчанин решил отправиться за добавкой в Городищенский район. За рулем «десятки» он нарушил правила дорожного движения и врезался в Volvo.
Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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