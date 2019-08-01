Камешкирец до смерти забил поленом брата - СКР

По данным следствия, вечером 22 июля сельчанин находился у себя дома. Примерно в 9 часов вечера к нему пришел его 60-летний пьяный брат. Мужчины поссорились из-за того, что гость оскорбил своего родственника. Тот схватил полено и несколько раз ударил им по голове обидчика. После он помог потерпевшему дойти до кровати и уложил спать.

Утром мужчина попытался разбудить брата, но тот был мертв. Сельчанин попросил соседей вызвать медиков и полицейских, но умолчал тот факт, что это именно он причинил родственнику смертельные травмы.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от полученной травмы головы», - уточнили в ведомстве.

Во время следствия выяснилось, что камешкирец ранее был судим за убийство. Его заключили под стражу. Расследование уголовное дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».