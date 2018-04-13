Камешкирца обвиняют в распространении экстремизма в Сети

Жителя Камешкирского района Пензенской области обвиняют в распространении аудио- и видеозаписи экстремистского характера, возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с декабря 2016 года по июнь 2017-го мужчина разместил и хранил на своей странице в социальной сети экстремистские файлы. При этом страница была в свободном доступе для других пользователей, которые могли просматривать и копировать записи.

«В размещенных файлах содержатся признаки унижения достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды в отношении человека или группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии», - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».