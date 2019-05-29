29 мая 2019, 15:37Криминал

Каменскую пенсионерку поймали на контрабанде наркотиков

62-летнюю жительницу Каменки Пензенской области подозревают в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, неизвестный отправил из Германии в Россию посылку с 24,81 г наркотиков. 15 мая в отделении почты ее получила пенсионерка. Вещество изъяли полицейские.

Пожилую жительницу Каменки задержали, возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/photos/hands-human-old-human-age-seniors-4051469/

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