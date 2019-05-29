Каменскую пенсионерку поймали на контрабанде наркотиков

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, неизвестный отправил из Германии в Россию посылку с 24,81 г наркотиков. 15 мая в отделении почты ее получила пенсионерка. Вещество изъяли полицейские.

Пожилую жительницу Каменки задержали, возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».