Каменскую пенсионерку поймали на контрабанде наркотиков

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29 мая 2019, 15:37Криминал
62-летнюю жительницу Каменки Пензенской области подозревают в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, неизвестный отправил из Германии в Россию посылку с 24,81 г наркотиков. 15 мая в отделении почты ее получила пенсионерка. Вещество изъяли полицейские.
Пожилую жительницу Каменки задержали, возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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