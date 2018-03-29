Каменского экс-дознавателя будут судить за обман алиментщика

В Пензенской области бывшего дознавателя Каменского районного отдела судебных приставов подозревают в покушении на мошенничество.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 12 февраля эксперт-дознаватель взял для изучения дело местного жителя, который не платил алименты. Он созвонился с должником и пригласил его на беседу в свой служебный кабинет.

На следующий день дознаватель встретился с мужчиной и ввел его в заблуждение, сказав, что у него в производстве находится материал о неуплате алиментов. За невозбуждение дела он потребовал 20 тысяч рублей.

Мужчина согласился и 14 февраля передал должностному лицу деньги. После получения дознавателя задержали полицейские. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».