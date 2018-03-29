Каменского экс-дознавателя будут судить за обман алиментщика

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29 марта 2018, 15:34Криминал
В Пензенской области бывшего дознавателя Каменского районного отдела судебных приставов подозревают в покушении на мошенничество.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 12 февраля эксперт-дознаватель взял для изучения дело местного жителя, который не платил алименты. Он созвонился с должником и пригласил его на беседу в свой служебный кабинет.
На следующий день дознаватель встретился с мужчиной и ввел его в заблуждение, сказав, что у него в производстве находится материал о неуплате алиментов. За невозбуждение дела он потребовал 20 тысяч рублей.
Мужчина согласился и 14 февраля передал должностному лицу деньги. После получения дознавателя задержали полицейские. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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