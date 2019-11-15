Каменский стадион «Дорожник» торжественно откроют на следующей неделе

На отремонтированном стадионе «Дорожник» в городе Каменка Пензенской области идут последние приготовления к открытию, которое запланировано на следующую неделю.

Степень готовности объекта еще не стопроцентная, но очень близка к ней. И пока рабочие заканчивают с четвертой вышкой освещения, своей очереди ждут мешки с резиновой крошкой - ее нужно равномерно распределить по газону. Играть в футбол можно будет уже совсем скоро, а заниматься той же скандинавской ходьбой можно хоть сейчас: вокруг стадиона уложен новый асфальт.

Длина беговой дорожки теперь, как и положено, - 400, а не 370 метров. Выполнить ремонт одного из главных спортивных сооружений Каменки удалось благодаря региональной программе «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России. Подрядчиком выступило местное дорожно-строительное предприятие.

«Смотрели стадионы «Зенит» и «Первомайский», созванивались со специалистами из Москвы, изучали систему подогрева, думаю, все должно получиться», - сказал заместитель генерального директора подрядной организации Юрий Малахов.

У каменского футбольного клуба «Дорожник» уже получилось сначала занять второе место на кубке Поволжья среди команд третьего дивизиона, а затем завоевать «серебро» на кубке России, который завершился в Сочи. Держать такую высокую планку теперь позволит новое комфортное сооружение. Ремонт, начатый в сентябре, находился на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

«В Пензенской области развивается массовая физическая культура и спорт. В том числе - в трудовых коллективах, это было всегда в советское время, очень здорово, что там есть спортсмены», - отметил глава региона.

Зеленое покрытие стадиона «Дорожник» будет с обогревом, с вечерним освещением и с дренажной системой, которая летом не даст дождевой воде задерживаться на поверхности. На главной трибуне стадиона появится современное цифровое табло. Сами трибуны будут отремонтированы в недалеком будущем.

«Ребята смогут заниматься спортом в зимние каникулы, хотя раньше в это время они тренировались только в спортзале», - рассказал глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Уже в 2020 году рядом с «Дорожником» начнут строительство еще одного футбольного поля. Торжественно открыть отремонтированное сооружение планируют на следующей неделе.