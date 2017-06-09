09 июня 2017, 16:41Общество Каменский путепровод откроют 23 июня В Пензенской области завершается капитальный ремонт путепровода в городе Каменке. 9 июня выездное совещание на объекте провел глава регионального минстроя Александр Гришаев.

Сейчас на путепроводе проводятся работы по устройству мостового полотна, гидроизоляции, ведется монтаж карнизных и водоотводных блоков, сварка перильных ограждений, устройство деформационных швов, монтаж световых опор, сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Александр Гришаев поставил задачу подрядным организациям завершить работы к 22 июня и подготовить путепровод к торжественному вводу в эксплуатацию 23 июня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://minstroy.pnzreg.ru/news/2017/06/9/15170103