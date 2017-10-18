18 октября 2017, 17:03Криминал Каменский лихач скрывался на съемной квартире после страшного ДТП Жителя города Каменки Пензенской области признали виновником аварии, повлекшей смерть человека.

Суд установил, что мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля «Toyota Avensis». На дороге у села Залесное Каменского района он решил обогнать грузовик и выехал на встречную полосу, разогнавшись до 120 км/ч, иномарка врезалась в «Opel Insignia». Водитель покинул место ДТП.

В результате один пассажир его автомобиля скончался на месте, другой получил серьезные травмы. Также сильно пострадали пассажирка «Opel» и ее ребенок.

«Мужчина рассказал, что вместе со знакомыми возвращался с базы отдыха, он не помнит, как покинул место ДТП, очнулся в поле уже на рассвете. В полицию идти боялся, скрывался на съемной квартире, где и был задержан», - сообщает пресс-служба Пензенского районного суда.

В результате суд назначил мужчине наказание – два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, виновник аварии обязан компенсировать потерпевшим моральный вред и материальный ущерб.

Пострадавшие не согласились с размером компенсационной выплаты и подали апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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