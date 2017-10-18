Каменский лихач скрывался на съемной квартире после страшного ДТП

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18 октября 2017, 17:03Криминал
Жителя города Каменки Пензенской области признали виновником аварии, повлекшей смерть человека.
Суд установил, что мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля «Toyota Avensis». На дороге у села Залесное Каменского района он решил обогнать грузовик и выехал на встречную полосу, разогнавшись до 120 км/ч, иномарка врезалась в «Opel Insignia». Водитель покинул место ДТП.
В результате один пассажир его автомобиля скончался на месте, другой получил серьезные травмы. Также сильно пострадали пассажирка «Opel» и ее ребенок.
«Мужчина рассказал, что вместе со знакомыми возвращался с базы отдыха, он не помнит, как покинул место ДТП, очнулся в поле уже на рассвете. В полицию идти боялся, скрывался на съемной квартире, где и был задержан», - сообщает пресс-служба Пензенского районного суда.
В результате суд назначил мужчине наказание – два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, виновник аварии обязан компенсировать потерпевшим моральный вред и материальный ущерб.
Пострадавшие не согласились с размером компенсационной выплаты и подали апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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