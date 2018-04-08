Каменский инвалид по зрению нашел любимую в Сети

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08 апреля 2018, 16:21Общество
Любовь слепа. Иногда в буквальном смысле. В Каменке живут супруги, которые никогда не видели друг друга. Виктория Вишнева и Сергей Кузнецов - инвалиды по зрению. Однако этот серьезный недуг не помешал им встретиться.
Виктория Вишнева - инвалид по зрению. Но, несмотря на этот недуг, она относительно неплохо управляется на кухне. Может сама приготовить завтрак, налить чай в кружку и сделать бутерброды. Мужу Сергею остается только подождать, когда все будет готово.
Вместе с хозяевами завтракает лабрадор-ретривер по кличке Плюша. Собака-поводырь чуть больше чем за год успела стать настоящим членом семьи. Она помогает в быту. Например, поднимает с пола предмет, который случайно выпал из рук. Но, конечно, главная ее обязанность - сопровождать по городу. Правда добраться до ближайшего магазина порой бывает непросто.
«Иной раз самой не пройти, а тем более с собакой. Приходится из-за этого часто Плюшу оставлять дома», - рассказала Виктория Вишнева.
В магазине хорошо знают слабовидящую семейную пару. Говорят, Сергей и Виктория временами заходят за покупками вместе. Иногда бывает, что без помощи продавца просто не обойтись.
«Во-первых, издалека, естественно, не все она может увидеть. Где-то что-то поближе показать, сложить сумку, например, если много продуктов», - сказала продавец магазина Ирина Бердник.
Зимой пара редко бывает на улице, но с наступлением теплой погоды все меняется. Уже этой весной, когда растает снег, в хозяйстве Сергея Кузнецова появятся новые хлопоты: дышит на ладан старый забор, граничащий с местной ветлечебний, и у стены дома явно не хватает обыкновенной лавочки, чтобы можно было просто посидеть и отдохнуть. Поэтому, если бы слабовидящим мужу и жене помог бы какой-нибудь местный плотник, они были бы только рады.
Нашли друг друга люди с особым взглядом на мир способом, больше популярным у молодежи, - через интернет. Когда в 2011 году Сергей листал сайты знакомств, Виктория жила далеко отсюда - в Ростовской области.
«Искал и на форумах, и на сайтах, но, кстати, Вика мне в аську первая постучалась, говорит «познакомиться можно»? Ну потом в гости пригласил, приехала», - поделился Сергей Кузнецов.
Приехала и осталась. В 2013 году пара официально зарегистрировала брак. Фамилию Виктория менять не стала, чтобы не тратить силы на переоформление паспорта. Волокиты с документами хватает и так - им постоянно приходится обращаться в благотворительные фонды за материальной помощью.
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