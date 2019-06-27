Каменский бизнесмен попал под статью за уклонение от налогов

В Каменском районе Пензенской области предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налога в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что индивидуальный предприниматель вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения. Таким образом, удалось уклониться от уплаты 6,6 млн рублей за четвертый квартал 2015-го и 2016 год.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры к тому, чтобы бизнесмен погасил задолженность. Расследование продолжается.

Информация предоставлена пресс-службой Следственного управления СКР по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».