Каменские рабочие высказали Левину опасения по поводу «четырехдневки»

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28 августа 2019, 13:04Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин с рабочим визитом посетил Каменский район Пензенской области.
Леонид Левин побывал на недавно модернизированном местном предприятии и провел прием граждан, сообщили в пресс-службе общественной приемной депутата.
Затем прошла встреча с народными избранниками, общественниками и бизнесменами района. Большой интерес вызвало обсуждение вопроса о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
«Необходимо спросить у людей, зачем конкретно нужна четырехдневная рабочая неделя. Не повлечет ли это снижение заработной платы? Например, сегодня рабочие мне прямо сказали, что у них эти предложения вызывают тревогу. Обязательно в таких случаях необходимо учитывать мнение людей, которые опасаются, что на их жизнь такие изменения могут повлиять негативно», – подчеркнул Леонид Левин.
Напомним, Министерству труда РФ предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю. С такой идеей в ведомство обратилась Федерация независимых профсоюзов. Также идею поддержал председатель правительства страны Дмитрий Медведев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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