Каменские рабочие высказали Левину опасения по поводу «четырехдневки»

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин с рабочим визитом посетил Каменский район Пензенской области.

Леонид Левин побывал на недавно модернизированном местном предприятии и провел прием граждан, сообщили в пресс-службе общественной приемной депутата.

Затем прошла встреча с народными избранниками, общественниками и бизнесменами района. Большой интерес вызвало обсуждение вопроса о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

«Необходимо спросить у людей, зачем конкретно нужна четырехдневная рабочая неделя. Не повлечет ли это снижение заработной платы? Например, сегодня рабочие мне прямо сказали, что у них эти предложения вызывают тревогу. Обязательно в таких случаях необходимо учитывать мнение людей, которые опасаются, что на их жизнь такие изменения могут повлиять негативно», – подчеркнул Леонид Левин.

Напомним, Министерству труда РФ предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю. С такой идеей в ведомство обратилась Федерация независимых профсоюзов. Также идею поддержал председатель правительства страны Дмитрий Медведев, пишет ИА «Пенза-Пресс».