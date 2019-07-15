15 июля 2019, 16:38Происшествия

Каменская пенсионерка попала в больницу после ДТП

В Каменском районе Пензенской области легковушка сбила пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 14 июля в 21.00 возле дома №63 по улице Бекешской в городе Каменка. Автомобиль ВАЗ-21113, которым управлял 57-летний мужчина, сбил 60-летнюю женщину.

Пострадавшая получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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