Каменская автошкола задолжала налоги и винит в этом конкурентов

Зарабатывают недостаточно, чтобы платить налоги. Каменская автошкола ДОСААФ России задолжала больше двух миллионов рублей по налоговым платежам. Судебные приставы наведались в организацию, чтобы взыскать задолженность. Как оказалось, не в первый раз.

В Каменской автошколе ДОСААФ судебные приставы - постоянные гости. Сумма в два миллиона рублей накопилась за несколько лет. При этом должник не отказывается от своих обязательств, он просто не может их выполнить.



«Пришла к нам автошкола из Пензы. Снизила цену у себя в два раза. До этого у нас не было задолженности ни по налогам, ни по зарплате. Все было нормально. Вообще по области у нас категория - в пределах 30 тысяч, мы 12 за бензин берем. У них - 8 тысяч, сейчас они сделали 9. Пытались с ними договориться, но они не идут нам на уступки», - рассказала и.о. начальника Каменской автошколы ДОСААФ России Светлана Гусева.

Конкуренты появились в Каменке в 2013 году. Низкая цена за обучение вождению обеспечила им большой поток клиентов. Если раньше каменская автошкола обучала около 700 человек в год, то сейчас число учащихся ежегодно еле дотягивает до 400. Отсюда и проблемы с финансированием. Полученные за обучение деньги идут на первоочередные нужды: ГСМ, электроэнергия, зимой еще и отопление, зарплата сотрудникам. На оплату налогов средств почти не остается. Судебные приставы уже неоднократно общались с руководством автошколы, даже арестовывали имущество, находящееся в собственности организации в обеспечение долга. В этот раз процедура повторилась. Приставы наложили арест на «семерку», на которой обучающиеся проходят практику езды за рулем. Стоимость автомобиля оценили в 25 тысяч рублей. Эти средства пойдут в обеспечение долга. Но собственник может и самостоятельно продать машину.

«Если имущество - до 30 тысяч рублей, должник имеет право обратиться к нам с ходатайством о самостоятельной его реализации. В случае, если в 10-дневный срок имущество будет реализовано, арест снимается, средства вносятся на наш депозитный счет», - пояснила заместитель начальника каменского районного отдела УФССП по Пензенской области Елена Наумкина.



«Семерку» приставы оставили в автошколе на ответственное хранение и рекомендовали руководству организации искать возможности, чтобы оплатить оставшуюся часть долга.