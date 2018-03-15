«КамАЗ» проехал по песочнице – пензенец

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс», чтобы рассказать о том, что на улице Ладожской большегруз разрушил детскую песочницу.

«7 марта на улице Ладожская, 29 велись работы по устранению утечки воды, в результате «КамАЗ» проехал прямо по песочнице и разбил ее в щепки, после чего это место просто присыпали снегом», - написал автор жалобы.

Читатели информагенства неоднозначно отреагировали на запись.

«Песочница была под снегом, как ее можно было заметить? Зачем винить работягу? Сами не следите за своим общедомовым имуществом, а потом ищете крайнего», - написал анонимный пользователь.

«Если производственная необходимость была проехать по этому месту, то винить некого. А если вы все это видели, то надо было выйти и предупредить, чтобы машина объехала, а не фотографировать», - отметил пензенец.

Информагенство направило по этому поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».