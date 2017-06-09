09 июня 2017, 19:40Общество Эксперт ОНФ оценила пензенские общественные территории Пензенскую область посетила координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Специалист встретилась с жителями областного центра и нескольких районов. Речь шла о благоустройстве территорий общего пользования.

Осмотреть все вокруг и дать дельные рекомендации. На контроле эксперта Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светланы Калининой - благоустройство. Большинству общественных территорий специалист ставит «неуд».

«О каком развитии спорта мы говорим? О дворовом? О каком развитии мы вообще говорим, что наши дети чемпионами должны быть, здоровая нация. Заниматься то в принципе негде», - отметила она.



В селе Воскресеновка Пензенского района Светлана Калинина обратила внимание на разбитые дороги, неухоженные остановочные комплексы, отсутствие очистных сооружений. Сельчанам она посоветовала создать территориальное общественное самоуправление и рассказала, как стать участниками федеральной программы по благоустройству.



«Давайте соберем сход, примем решение, что нам в первую очередь надо, что во вторую, и возьмем эти деньги. Мы с вами формируем эту программу до 1 октября 2017 года на 2018-2022 годы», - сказала Светлана Калинина.



Эксперт ОНФ также встретилась с жителями села Ленино. Населенный пункт вошел в проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках в 2017 году здесь благоустроят несколько дворов и мемориальный комплекс. Однако, по мнению Светланы Калининой, включить в программу необходимо и игровые площадки.



Светлана Калинина уверена, что дети в больших городах и глубинке должны расти и развиваться в одинаковых условиях, а потому территории у школ и детских садов нужно благоустраивать в рамках специальных программ как общественные. В 2017 году правительство России направило в регионы 20 миллиардов рублей на эти цели. Этими средствами нужно правильно воспользоваться.



«У нас есть слабые места в законодательстве, мы сегодня не знаем, как проводить конкурсные мероприятия, если этот двор состоит из нескольких управляющих компаний, как это субсидировать. Есть очень много вопросов, например, школьная территория. Это общественная территория? Это же нельзя сделать без министерства департамента, тогда почему не разрабатывать такой же приоритетный проект и минобру?» - сказала Светлана Калинина.

Специалист центрального штаба ОНФ предложила коллегам из Пензы выявить слабые места в программе, и, если потребуется, пересмотреть ее концепцию. Для этого, по мнению Светланы Калининой, необходимо организовать диалог между различными ведомствами.



«При личных разговорах и при разговорах в обсуждениях публичных я еще почерпнул некоторые моменты, которые можно еще будет учесть на будущее», - отметил координатор федерального проекта Общероссийского народного фронта «Формирование комфортной городской среды» Валерий Арефьев.



Пензенцам Светлана Калинина напомнила, что главное - не медлить и направлять в администрации муниципалитетов грамотно оформленные заявки, в которых было бы четко прописано, что нужно отремонтировать или реконструировать в рамках программы благоустройства.

Общество

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