Какие штрафы ввели в Пензенской области за парковку на газонах

Жителей Пензенской области, паркующих свой транспорт на газонах, будут штрафовать. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 июня.

По словам зампреда правительства региона Дмитрия Семенова, штрафы вводятся за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, а также в зеленых зонах.

Депутаты поинтересовались, как понять автомобилистам, где газон, а где нет. Дмитрий Семенов ответил, что понимание будет «по факту», знак «Газон» в правилах дорожного движения не предусмотрен.

Составлять протоколы о правонарушении будет специально организованная административная комиссия. Тех, кто увидел припаркованное на газоне авто, надо обращаться в администрацию муниципалитета.

Нарушителей ждут следующие штрафы: физлица заплатят от 500 до 3000 рублей, должностные лица – от 3 000 до 5 000 рублей, а юридические – от 10 000 до 30 000.

Кроме того, наказывать рублем будут и тех, кто не оплачивает стоянку на платных парковках.

Депутаты одобрили введение штрафов большинством голосов, пишет ИА «Пенза-Пресс».