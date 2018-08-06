Какие регионы пензенцы считают привлекательными для карьеры?

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06 августа 2018, 14:06Общество
Аналитики сайта HeadHunter рассказали, в какие регионы работники Пензенской области готовы переехать ради карьеры.
При гарантии трудоустройства 26% пензенцев, ищущих работу, готовы рассматривать переезд в другой город или даже страну. Как правило, это соискатели должностей в сферах продажи, информационных технологий и на производстве.
Самым популярным городом для трудовой миграции жителей Пензенской области стала Москва (12%). Следующее по популярности направление - Санкт-Петербург. 5% соискателей не против перебраться в Самару и в Сочи.
«Небольшой процент соискателей области также отмечает, что хотели бы найти работу за рубежом. В таких случаях предпочтительными странами для трудоустройства являются Испания, США и Австрия», - рассказала директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.
На релокацию, как правило, готовы мужчины (63%). Переезд ради работы преимущественно рассматривают пензенцы в возрасте 18-30 лет (42%). В 62% случаев готовность к переезду указывают люди с профессиональным опытом более шести лет.
«Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Медицина» и «Топ-менеджмент» - это те сферы, где сегодня наиболее выраженный дефицит кадров. Кроме того, работодатели привлекают соискателей из регионов, где есть учебные заведения, подготавливающие профильных специалистов», - отметила Альбина Султанова.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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