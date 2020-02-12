Как уберечься от мошенников? Советы от пензенского УМВД

12 февраля 2020, 13:06Общество
Пензенское управление МВД подготовило памятку с советами, как обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников в Сети.
12 февраля 2020, 15:37Пензенцы рассказали о тяжелом состоянии «пса-швабры»
12 февраля 2020, 15:06Пензенцам рассказали о герое Анатолии Краснове
12 февраля 2020, 14:36Молодые пензенцы на тренинге ощутили важность своих чувств
12 февраля 2020, 14:06Пензенский архив поделился заметкой из газеты военного времени
12 февраля 2020, 13:36Пензенцев просят сдать кровь для тяжелобольного ребенка
12 февраля 2020, 13:35Сломанная жизнь. Исповедь пензенских закладчиков
12 февраля 2020, 13:06Как уберечься от мошенников? Советы от пензенского УМВД
12 февраля 2020, 13:04Иван Белозерцев поделился историей героя Николая Крылова