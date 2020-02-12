12 февраля 2020, 13:06Общество

Как уберечься от мошенников? Советы от пензенского УМВД

Пензенское управление МВД подготовило памятку с советами, как обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников в Сети.

Общество
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