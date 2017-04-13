Как пензенцам доехать до кладбищ на Пасху

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13 апреля 2017, 14:01Общество
В Пензе во время православных праздников по направлению «Пенза-I - Восточное кладбище» будет организовано транспортное сообщение.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, расписание его будет следующим:
- 16 апреля - с 07.00 до 15.00.
- 23 апреля - с 06.30 до 16.00.
- 25 апреля - с 06.30 до 16.00.
Цена проезда будет равна 20 руб.
Планируется пустить восемь автобусов и 10 маршруток № 12 «Пенза-I - Военный городок №2».
«Транспортное обслуживание Ново-западного кладбища и Ахунского кладбища осуществляется троллейбусным маршрутом №8 “ул. Мира - стадион Пенза”, автобусным маршрутом № 30 “Арбековская застава - Аэропорт” и маршрутом № 99 «Арбековская застава – Засурье» соответственно», - сообщили в мэрии.
В праздничные дни работу этих маршрутов организуют по расписанию рабочего дня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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