13 апреля 2017, 14:01Общество Как пензенцам доехать до кладбищ на Пасху В Пензе во время православных праздников по направлению «Пенза-I - Восточное кладбище» будет организовано транспортное сообщение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, расписание его будет следующим:

- 16 апреля - с 07.00 до 15.00.

- 23 апреля - с 06.30 до 16.00.

- 25 апреля - с 06.30 до 16.00.

Цена проезда будет равна 20 руб.

Планируется пустить восемь автобусов и 10 маршруток № 12 «Пенза-I - Военный городок №2».

«Транспортное обслуживание Ново-западного кладбища и Ахунского кладбища осуществляется троллейбусным маршрутом №8 “ул. Мира - стадион Пенза”, автобусным маршрутом № 30 “Арбековская застава - Аэропорт” и маршрутом № 99 «Арбековская застава – Засурье» соответственно», - сообщили в мэрии.

В праздничные дни работу этих маршрутов организуют по расписанию рабочего дня, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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