Как метеозависимым пензенцам облегчить свое состояние

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29 декабря 2016, 19:41Общество
Пензенцы страдают от метеозависимости. Зимой возросло количество обращений в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Как минимизировать воздействие погоды?
Следить необходимо не только за своим давлением, но и за атмосферным. Человеческий организм существует в постоянном взаимодействии с окружающим миром. Любые перемены могут отразиться на физическом и эмоциональном состоянии людей.
«Когда меняются атмосферное давление, температурный фон, ветра, человеческий организм должен адаптироваться к этому», - отметила врач общей практики городской больницы №3 Наталья Столярова.
Практически каждого второго жителя планеты можно назвать метеозависмым. Порой симптомы могут даже опережать изменения погоды, превращая человека в живой барометр. Особенно сильно влияние погоды на себе ощущают жители средних широт. На самочувствие зимой может оказать воздействие и недостаток солнечного света.
«Отвар смородины, шиповника, рябины нужно включить в свой рацион для улучшения адаптации организма, для того, чтобы он реагировал. Но это - небыстрая помощь, это даже, скорее, к системе профилактики относится. Это - народная медицина, фитотерапия. Неважно, как назвать, но такие средства существуют, все-таки быструю помощь мы сейчас оказываем только с помощью химических препаратов», - рассказала Наталья Столярова.
Далеко не все люди относятся к симптомам с должной серьезностью, надеясь, что завтра погода переменится и им станет полегче.
Чтобы снизить риск плохого самочувствия из-за метеозависимости, врачи рекомендуют нормализовать режим дня и чаще бывать на свежем воздухе, а при ухудшении состояния обязательно обратиться в поликлинику.
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