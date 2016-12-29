29 декабря 2016, 19:41Общество Как метеозависимым пензенцам облегчить свое состояние Пензенцы страдают от метеозависимости. Зимой возросло количество обращений в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Как минимизировать воздействие погоды?

Следить необходимо не только за своим давлением, но и за атмосферным. Человеческий организм существует в постоянном взаимодействии с окружающим миром. Любые перемены могут отразиться на физическом и эмоциональном состоянии людей.



«Когда меняются атмосферное давление, температурный фон, ветра, человеческий организм должен адаптироваться к этому», - отметила врач общей практики городской больницы №3 Наталья Столярова.



Практически каждого второго жителя планеты можно назвать метеозависмым. Порой симптомы могут даже опережать изменения погоды, превращая человека в живой барометр. Особенно сильно влияние погоды на себе ощущают жители средних широт. На самочувствие зимой может оказать воздействие и недостаток солнечного света.



«Отвар смородины, шиповника, рябины нужно включить в свой рацион для улучшения адаптации организма, для того, чтобы он реагировал. Но это - небыстрая помощь, это даже, скорее, к системе профилактики относится. Это - народная медицина, фитотерапия. Неважно, как назвать, но такие средства существуют, все-таки быструю помощь мы сейчас оказываем только с помощью химических препаратов», - рассказала Наталья Столярова.

Далеко не все люди относятся к симптомам с должной серьезностью, надеясь, что завтра погода переменится и им станет полегче.

Чтобы снизить риск плохого самочувствия из-за метеозависимости, врачи рекомендуют нормализовать режим дня и чаще бывать на свежем воздухе, а при ухудшении состояния обязательно обратиться в поликлинику.

Общество

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