23 ноября 2017, 11:38Общество Как несанкционированная торговля в Пензе может привести к аресту В Пензе прошло очередное заседание административной комиссии Первомайского района.

В ходе мероприятия участники рассмотрели 17 протоколов, составленных за нарушения Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе, а также за несанкционированную торговлю. По результатам рассмотрения дел вынесли постановления о назначении штрафов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Штраф должен быть оплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу. В противном случае постановление направляют судебному приставу для принудительного взыскания, а также оштрафуют в двукратном размере либо применят арест на срок до 15 суток», - напоминает пресс-служба городской администрации.

Общество

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