22 января 2017, 14:00Общество Как безопасно кататься на сноутюбингах? Зимняя забава или смертельная опасность? Так называемый «тюбинг» или спуск с горы на надувных санках - популярное развлечение, которое может привести к серьезным травмам, а иногда - стоить жизни. В Пензе этой зимой после неудачного спуска на ватрушке погибла девушка.

Ватрушками за схожесть называют популярные в этом году средства зимней забавы – сноутюбинги. Надувные круги используют на снежных склонах для катания. Благодаря специальной ткани, ватрушка не просто скользит, а буквально летит. То, что зимнее развлечение может оказаться смертельно опасным, многие даже не подозревают.

Так, месяц назад, на одном из склонов в Пензе, врезавшись на тюбинге в дерево, разбилась девушка. Еще одно происшествие с участием человека на надувной «ватрушке» произошло в селе Волчково Белинского района. Водитель легкового автомобиля наехал на выкатившуюся на дорогу девочку.

«В результате происшествия девочка получила телесные происшествия и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены истинные причины дорожно-транспортного происшествия», - сообщила инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Жители Пензы и области в поиске экстремальных ощущений продолжают испытывать судьбу. Кто-то катается на тюбингах рядом с домом, другие выбирают склоны покруче.

По словам заместителя начальника «Пензенского пожарно-спасательного центра» Геннадия Кабанова, трассу можно считать безопасным, если ее уклон не превышает 30 градусов. В противном случае можно набрать скорость, при которой надувные санки становятся неуправляемыми. Препятствий на спуске тоже быть не должно.

«Катание должно осуществляться на специально оборудованной трассе. Сноутюбинг, в отличие от сноуборда, или горных лыж, - снаряд неуправляемый. Поэтому трасса должна представлять собой желоб, который по диаметру равен диаметру тюбинга. Соответственно, чем шире диаметр тюбинга, тем выше риск его переворачивания», - отметила заместитель директора по развитию загородного клуба «Волков» Марина Полковникова.

Тюбинг удобен в использовании. Он легче санок и быстрее ледянки. Чтобы спуск на надувном снаряде был безопасным, следует соблюдать нехитрые правила.

По правилам техники безопасности, которая, между прочим, существует и у безобидных тюбингов, спускаться с горы нужно сидя. Сев в ватрушку, ноги нужно выпрямить, а руками зацепиться за боковые поручни.

Склоны, специально оборудованные для спуска на тюбинге, в Пензенской области можно пересчитать по пальцам одной руки. Чтобы зимняя забава не превратилась в экстрим, специалисты советуют пензенцам тщательнее выбирать места для катания. А если вблизи нет пологого склона, то стоит пересесть на более тихоходные и привычные санки и ледянки.

Общество

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