Как будут работать пензенские поликлиники в новогодние праздники

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25 декабря 2018, 14:36Общество
Утвержден график работы медицинских организаций Пензенской области с 29 декабря 2018-го по 8 января 2019 года.
29 декабря, поликлиники будут работать по расписанию понедельника, 31 декабря и 5 января – по расписанию субботы.
Во всех 14 медицинских учреждениях, которые относятся к ГБУЗ «Городская поликлиника», с 8.00 до 14.00 в праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи. Там можно получить рецепт на лекарства и листки нетрудоспособности, сообщили в пресс-центре облправительства.
Также в указанный период (с 8.00 до 14.00) будут работать контакт-центры для записи к врачам. Для взрослых: 999-130 или 8-937-431-54-40; для детей: 990-130 или 8-937-412-60-29.
Кроме того, круглосуточно жители области смогут обратиться за помощью в «скорую», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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