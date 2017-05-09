09 мая 2017, 11:01Общество Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику 9 Мая, в схему движения общественного транспорта в Пензе будут внесены изменения.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы мэрии Пензы, изменения будут действовать с 8.30 и ориентировочно до 16.00. В это время будет приостановлено движение троллейбусов № 1, 8 и 9, а также ограничено движение троллейбусов № 2 до по площади «Дружбы» до ул. Суворова.

Троллейбусы № 6 будут двигаться в направлении с ул. Суворова по пр. Строителей и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Автобусы № 66 – с проспекта Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрутки № 89 – с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Автобусы большого и малого классов № 44 и 70 – с ул Луначарского по ул. Гагарина и далее по маршрутам (в обоих направлениях).

Маршрутки № 2А, 29, 81 – с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршрутам (в обоих направлениях).

Маршрутки № 1т – с ул. Пушкина по ул. Уулакова, Гагарина и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрутки № 55 – с ул. Луначарского по ул. Гагарина, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрутки № 2т – с ул. Суворова по ул. Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, Суворова и далее по маршруту.

Маршрутки № 13, 16, 68, 75 – с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрутки № 77 – при движении с ул. Суворова: по ул. Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, пр. Победы и далее по маршруту; при движении с пр. Строителей – по ул. 8 Марта, Карпинского и далее по маршруту.

Маршрутки № 80 – при движении с пр. Строителей: по ул. 8 Марта, Суворова и далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрутки № 59 – с ул. Гагарина по ул. Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).

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