Как будет меняться возраст выхода на пенсию

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24 августа 2018, 09:31Общество
В отделении ПФР по Пензенской области разъяснили, как планируется повышать возраст выхода на пенсию.
В пресс-службе отделения отметили, что возраст будет повышаться плавно — с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 года по 2034 год для женщин.
Напомним, согласно законопроекту, который рассмотрели в Госдуме в первом чтении, возраст выхода на пенсию вырастет в итоге до 63 лет у женщин и до 65 — у мужчин.
Ранее доктор экономических наук Виктор Володин отметил, что надо найти у населения интерес раньше времени не уходить на пенсию.
«Должны быть стимулы. Например, если вышел на пенсию раньше, несколько лет не будет индексации. Тогда народ будет выбирать, что ему будет лучше», — сказал эксперт.
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