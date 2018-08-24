Как будет меняться возраст выхода на пенсию

В отделении ПФР по Пензенской области разъяснили, как планируется повышать возраст выхода на пенсию.

В пресс-службе отделения отметили, что возраст будет повышаться плавно — с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 года по 2034 год для женщин.

Напомним, согласно законопроекту, который рассмотрели в Госдуме в первом чтении, возраст выхода на пенсию вырастет в итоге до 63 лет у женщин и до 65 — у мужчин.

Ранее доктор экономических наук Виктор Володин отметил, что надо найти у населения интерес раньше времени не уходить на пенсию.

«Должны быть стимулы. Например, если вышел на пенсию раньше, несколько лет не будет индексации. Тогда народ будет выбирать, что ему будет лучше», — сказал эксперт.