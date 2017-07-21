Качество городской среды в Пензе назвали удовлетворительным

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21 июля 2017, 14:05Общество
В Пензе специалисты конструкторского бюро «Стрелка» оценили качество городской среды.
90 российских городов сравнили по шести критериям в рейтинге «Индекс качества городской среды». По информации сайта проекта, Пенза получила 154 балла из 300 возможных, что составляет 51%.
Города оценивали по критериям «Жилье и прилегающие пространства», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». В список вошли населенные пункты с населением от 250 тысяч человек.
Так, например, по критерию «Жилье и прилегающие пространства» Пенза набрала 36 баллов из 50. Все оценки находятся на среднем уровне, состояние городской среды признано удовлетворительным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Подробнее узнать оценку городов можно здесь.
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