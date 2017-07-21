21 июля 2017, 14:05Общество Качество городской среды в Пензе назвали удовлетворительным В Пензе специалисты конструкторского бюро «Стрелка» оценили качество городской среды.

90 российских городов сравнили по шести критериям в рейтинге «Индекс качества городской среды». По информации сайта проекта, Пенза получила 154 балла из 300 возможных, что составляет 51%.

Города оценивали по критериям «Жилье и прилегающие пространства», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». В список вошли населенные пункты с населением от 250 тысяч человек.

Так, например, по критерию «Жилье и прилегающие пространства» Пенза набрала 36 баллов из 50. Все оценки находятся на среднем уровне, состояние городской среды признано удовлетворительным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».



Подробнее узнать оценку городов можно здесь.

Общество

просмотров 56

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - http://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/