Кабельский: Тренера из Нижнего Ломова надо уволить

В Пензе прошло расширенное заседание коллегии по вопросам мониторинга развития физкультуры и спорта в городах и районах области. Григорий Кабельский поставил новые задачи по их развитию в регионе. Также были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивного труда.

Работать на результат - задача, которая стоит перед спортивными школами Пензенской области. Особое внимание Григорий Кабельский поручил обратить на тренерский состав, его достижения и профессиональные навыки. По словам министра спорта, тренеру одной из спортивных школ Нижнего Ломова грозит уголовная ответственность за употребление запрещенных веществ.

«Для чего ему нужны были эти таблетки? Кормить детей, боксеров? Или это бизнес, чтобы в фитнес- и тренажерных залах продавать и получить некий доход? Это тренер спортивной школы министерства образования, я думаю, что надо его уволить», - сказал Григорий Кабельский.

По словам губернатора Пензенской области, в 2017 году в регионе количество преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ, увеличилось почти на 70%. Причем их продают не только в спортивных клубах и фитнес-центрах, но и через интернет.

«Раз они принимают и продают таблетки, что мешает власти в районах, вместе с начальниками РОВД, собрать руководителей фитнес центров и провести с ними занятие? Надо рассказать им об уголовной и административной ответственности», - призвал губернатор.

Спорт - это здоровье. По мнению Григория Кабельского, необходимо привлекать жителей региона к занятиям в физкультурно-оздоровительных комплексах и бассейнах. А также расширять перечень платных услуг, поскольку расходы на содержание спортивной базы не должны ложиться исключительно на региональный бюджет. Министр спорта отметил, что взрослое население от 30 лет прекрасно справляется со сдачей нормативов ГТО, а значит, необходимо привлекать к ним больше людей.