23 января 2017, 19:47Общество Кабельский призывает поощрять сдавших нормы ГТО работников Все больше жителей Пензы и области принимают участие в сдаче комплекса ГТО. Попробовать свои силы теперь приглашают и трудовые коллективы. Около 100 представителей бюджетных организаций и органов государственной власти на встрече с министром физической культуры и спорта познакомили с обновленными правилами сдачи комплекса.

Комплекс ГТО для всех. Если раньше нормативы сдавали, в основном, только школьники и студенты, то с 2017 года к участию приглашают все население страны. В первую очередь, проявлять активность предлагают трудовым коллективам.

«Это ведет к здоровому образу жизни, повышает уровень физической культуры любого человека, что непосредственно влияет на его физические показатели, в том числе и здоровье», - сказал юрист «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области» Илья Миронов.

Не успев ввести программу для взрослого населения, в нее внесли ряд изменений. В частности, усложнили задания для участников старше 40 лет. К примеру, если раньше от испытуемых требовалось просто преодолеть дистанцию, то теперь дисциплины «Кросс», «Лыжная гонка» и «Плавание» нужно выполнить на время.

По мнению министра физической культуры и спорта Григория Кабельского, сотрудников, сдавших комплекс ГТО, нужно поощрять.

«Мы обращаемся к руководителям промышленных, частных предприятий: подумайте, может, это могут быть дополнительные материальные выплаты, дни отпуска и так далее – все, что может стимулировать», - сказал он.

Организаторы напоминают: к сдаче нормативов допускаются пензенцы, получившие разрешение врача. После медицинского допуска нужно зарегистрироваться на специальном сайте gto.ru, там же можно узнать о дисциплинах и нормативов сдачи комплекса для каждой из возрастных групп.

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